Путин рассказал, как прошел ежегодное медобследование

Процесс занял у президента почти двое суток

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Кремля/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, осматривая выставку Сбера, посвященную ИИ, рассказал, что недавно прошел двухдневное медобследование.

"Я только что проходил ежегодное обследование, это заняло у меня почти двое суток - с ночевкой в клинике, - рассказал глава государства, знакомясь со стендом, рассказывающим о технологиях ИИ в сфере "чекапа". - Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день". "Слава богу, все хорошо", - поделился Путин.

Президент в среду перед посещением международной конференции Сбера по искусственному интеллекту побывал на выставке, где ему, в частности, представили разработки для проведения фактически мгновенного чекапа работы основных органов организма человека. Путин заинтересовался возможностью такого быстрого обследования.

"Пройти такое обследование за минуту - кажется фантастикой", - заметил глава государства, комментируя рассказал главы Сбера Германа Грефа о возможности пройти "чекап" буквально за минуту при помощи технологий ИИ.