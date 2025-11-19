Путин подтвердил проведение прямой линии в конце года

В рамках предстоящей прямой линии снова будет применяться GigaChat, подчеркнул российский лидер

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Запросы на прямую линию в этом году снова будут обрабатывать при помощи технологии искусственного интеллекта "Гигачат" от Сбера. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, выступая на конференции AI Journey.

"В рамках предстоящей в конце этого года прямой линии снова, еще раз будем применять и GigaChat, - отметил глава государства. - Это языковая модель Сбера, которая уже показала свою эффективность при анализе и систематизации громадного массива обращений граждан".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что большая пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией, запланирована на середину декабря, а вопросы к ней начнут собирать за две недели до мероприятия, в том числе как и годом ранее - с использованием инструментов искусственного интеллекта.