Небензя: действия Израиля в Сирии несут угрозу безопасности для всего региона

Постпред России при ООН также отметил, что Москва разделяет озабоченность Дамаска по поводу сохраняющихся террористических угроз в стране

ООН, 19 ноября. /ТАСС/. Попытки Израиля создать буферную зону на юге Сирийской Арабской Республики (САР) представляют собой грубое нарушение международного права и несут угрозу безопасности для всего ближневосточного региона. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Не можем обойти стороной и неправомерные действия Западного Иерусалима, который продолжает оккупировать сирийские Голанские высоты и под надуманными предлогами самообороны, по сути, развернул полномасштабную операцию по созданию буферной зоны на юге САР, - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии. - Подобные действия грубо нарушают международное право и несут угрозу безопасности для всего региона Ближнего Востока. Призываем Израиль к соблюдению требований Соглашения о разъединении от 1974 года".

Небензя также отметил, что Россия разделяет озабоченность Дамаска по поводу сохраняющихся террористических угроз в стране. "В этой связи поддерживаем усилия сирийских властей по нейтрализации этих физических и юридических лиц, чья деятельность подрывает не только сирийскую государственность, но и угрожает безопасности соседних стран", - добавил он.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, который в одностороннем порядке провозглашал суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.