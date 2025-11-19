ОНФ: ИИ поможет госслужащим готовить ответы на прямой линии с Путиным

Технологии снимут с чиновников огромный объем технической и юридической работы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект поможет госслужащим при подготовке ответов на обращения россиян, которые поступят на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщил ТАСС руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, это снимет с чиновников огромный объем технической и юридической работы, оставляя время на прямое общение с людьми.

Ранее Кузнецов сообщил ТАСС, что в ходе приема обращений россиян на прямую линию с Путиным второй год подряд будет задействован ИИ. По его словам, "Сбер" разработал систему на основе "Гигачата", которая значительно ускорит распределение запросов граждан по ответственным органам.

"Самое важное, мне кажется, что мы снимаем с наших государственных служащих огромный объем организационной, технической и юридической работы, оставляя время на прямое общение с людьми, что является крайне важным. А что касается привлечения ИИ для ответов чиновников на вопросы граждан, это перспективная история, которую мы хотим реализовать в будущем. Искусственный интеллект будет не просто раскладывать, но и анализировать те вопросы, которые приходят. Также ИИ будет выступать помощником для государственных служащих при подготовке ответов. Искусственному интеллекту предстоит собирать различные данные, документы для формирования ответа", - сказал Кузнецов.