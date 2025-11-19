Посол России: Кишинев выстрелит себе в ногу, если отменит безвизовый режим с РФ

Олег Озеров заявил, что "интерес здесь касается не только российских граждан, но в первую очередь молдавских"

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии выстрелят себе в ногу, если примут решение отменить безвизовый режим с Россией, так как это ударит прежде всего по интересам молдавских граждан. Об этом заявил посол РФ в республике Олег Озеров.

"Мы исходим из того, что в Молдове найдется достаточно политических деятелей, которые не станут "стрелять себе в ногу". Искренне рассчитываем на здравомыслие и на то, что принимаемые решения будут продиктованы национальными интересами, а не диктатом Брюсселя", - заявил Озеров в эфире телеканала Canal 5, комментируя решение правительства Молдавии одобрить денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ, включая договор о безвизовых поездках граждан государств - участников Содружества.

"Интерес здесь касается не только российских граждан, но в первую очередь молдавских. По разным данным, в России проживает от 300 до 500 тыс. граждан Молдовы, что в нынешних условиях составляет почти четверть населения страны. Для них фактор свободы передвижения имеет большое значение", - подчеркнул Озеров.

Правительство Молдавии на прошлой неделе денонсировало несколько соглашений в рамках СНГ, касающихся безвизового режима, экологии, налогообложения и других сфер. Как утверждал глава МИД Молдавии Михай Попшой, "эти соглашения не работают и были денонсированы многими странами СНГ". Что касается договора о безвизовом режиме, то его заменяют заключенные ранее двусторонние соглашения, в том числе и с Россией, уточнил он.

В феврале 2023 года прозападное правительство Молдавии объявило о планах денонсации свыше 119 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. Ранее кабмин завершил процедуры выхода более чем из полусотни соглашений. Как уточнил глава МИД Молдавии, Кишинев не намерен денонсировать важные и полезные для страны договоренности в рамках СНГ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве в то же время заявив о стремлении покинуть СНГ.