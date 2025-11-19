В Кремле видят публикации СМИ о плане Трампа по урегулированию на Украине
18:58
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. В Кремле видят, что западные СМИ публикуют положения плана президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, но сказать по этому поводу нечего. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас нет никаких новаций к тому, что было сказано. Мне вам нечего сказать. Мы видим сообщения в СМИ. Мы видим, читаем сообщения в СМИ, и нам нечего добавить нового", - сказал Песков.