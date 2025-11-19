Замглавы МИД рассказал, в каких сферах подпишут документы Путин и Моди

Лидеры России и Индии затронут торгово-экономические, инвестиционные и, возможно, миграционные вопросы, сообщил Андрей Руденко

Редакция сайта ТАСС

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите подпишут пакет документов в торгово-экономической, инвестиционной и, возможно, миграционной сферах. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Все проходит по плану. Ожидается принятие целого пакета документов в различных отраслях нашего сотрудничества: и в торгово-экономической сфере, и в плане наращивания инвестиций, и, возможно, в области миграции. Поэтому нам представляется, что действительно все эти документы позволят вывести наше сотрудничество на новый уровень", - сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что визит Владимира Путина в Индию планируется до конца 2025 года. По его словам, ведется активная подготовка.