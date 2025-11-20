Мирошник счел имитацией дипломатические контакты Украины в Турции

У киевского режима есть возможность связаться с российской стороной и обсудить вариант встречи, но в таком формате ничего не было, отметил посол по особым поручениям МИД РФ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Дипломатические контакты украинской стороны в Турции не свидетельствуют о реальном возобновлении переговоров с Москвой, а лишь создают имитацию деятельности на дипломатическом треке. Такое мнение выразил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Контакты между членами переговорных групп установлены. И еще 22-23 июля российская сторона передала документы [украинской делегации] и по политическому треку. Поэтому у Украины есть возможность, скажем так, позвонить, либо направить соответствующие сообщения и обсудить вариант встречи, заявив, что они готовы. Но в таком формате ничего не было. Если не было в этом формате, значит, все остальное больше похоже на имитацию", - сказал он.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в комментарии изданию связал визит Зеленского в Турцию не с попытками продвинуть мирный процесс, а с коррупционным скандалом на Украине. "Нынешняя его поездка - это не более чем такая ширма без какого бы то ни было глубокого содержания. Никаких далеко идущих выводов, связанных с перспективами возобновления переговорного процесса в любом формате по украинскому кризису я бы совершенно точно делать не стал", - отметил сенатор.

По его словам, подобная внешнеполитическая активность выглядит попыткой отвлечь внимание украинских граждан от того, "что происходит внутри, что происходит в его ближайшем окружении и, возможно, уже скоро выйдет на него самого".

Ранее Зеленский прилетел в Анкару, чтобы добиваться "активизации переговоров". Он провел встречу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Также по данным ряда западных СМИ, в Турции он должен был встретиться со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, однако представитель американского президента в Турцию не приехал. Позже портал Axios, ссылаясь на неназванного американского чиновника, пояснил, что встреча спецпосланника президента США с Зеленским была отложена, поскольку украинская сторона начала отходить от ранее достигнутых между Вашингтоном и Киевом пониманий, касавшихся нового плана американцев.

Тем временем на Украине продолжается коррупционный скандал. Парламентская оппозиция потребовала отставки правительства, к ней присоединились некоторые представители правящей партии "Слуга народа".