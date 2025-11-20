Азаров: скандал на Украине начался с команды США на снятие Зеленского

Никто кроме американцев не мог дать подобную команду НАБУ, считает бывший премьер-министр страны

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Масштабный коррупционный скандал, который разворачивается на Украине, начался с команды американцев на снятие Владимира Зеленского и нацелен на прорыв в переговорах с Россией. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Это же американцы начали, никаких сомнений. НАБУ самостоятельно не способно было принимать такие решения. Никто в Украине, кроме американцев, не мог дать команду НАБУ, чтоб на такой уровень разоблачений они вышли. Сейчас они уже вышли на уровень разоблачения [главы офиса Зеленского Андрея] Ермака, самого Зеленского зацепили, ну и, разумеется, ближайшее окружение Зеленского. Это ясно, что дана команда американцев на снятие Зеленского. То есть на его уход. Конечно, он будет поэтапный, последовательный, но он будет", - сказал он.

На уточняющий вопрос, может ли эта ситуация привести к прорыву в переговорах с Россией Азаров ответил: "На это она нацелена".

При этом он добавил, что наличие американского влияния на ситуацию показывает и информационное освещение скандала. "Можно судить еще и по тому, что все средства массовой информации все эти материалы публикуют, распространяют. В интернет можно зайти, увидеть огромное количество различных лидеров общественного мнения так называемых, которые комментируют, разоблачают. Всего этого не было бы, если не было бы крыши американцев", - сказал Азаров.

Коррупционный скандал

Коррупционный скандал, уже получивший в украинских СМИ название "Миндичгейт" - по имени бизнесмена Тимура Миндича, которого следствие называет координатором преступной схемы, - разгорелся после того, как 10 ноября независимые от офиса Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". По информации следствия, в коррупционной схеме оказались замешаны бывшие и действующие члены украинского кабмина.

На данный момент обнародованы только материалы, касающиеся коррупции в сфере энергетики. Обвинения предъявлены восьми фигурантам, среди которых бывший вице-премьер Алексей Чернышов, входящий в ближайшее окружение Зеленского. Обыски прошли у нынешнего министра юстиции, на момент расследуемых событий возглавлявшего Минэнерго, Германа Галущенко. Сам Миндич, который, по данным местных СМИ, также входит в ближний круг Зеленского, за несколько часов до обысков выехал из страны, что также вызвало скандал и спекуляции на тему возможной утечки оперативной информации следствия.

Однако, по данным украинских СМИ, это лишь часть схемы и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках.