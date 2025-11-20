Азаров: выборы на Украине нужны США, они разочарованы Зеленским

По словам бывшего премьер-министра Украины, американцев не устраивает неэффективность Владимира Зеленского

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Проведение выборов на Украине нужно в первую очередь американцам, поскольку США разочарованы неэффективностью Владимира Зеленского в качестве главы государства. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Я бы оценивал его как неэффективного руководителя. Вот это скорее всего. Американцы прагматичные люди, они спрашивают (Байден не спрашивал, а Трамп начал спрашивать): вот мы даем огромные деньги, мы даем вооружение, мы оказываем политическую поддержку, мы накладываем санкции на Россию, ну практически мы ведем войну с Россией а где результат?" - сказал он, отвечая на просьбу пояснить его мысль, что американцы согласились снять Зеленского.

Ранее Азаров заявил, что масштабный коррупционный скандал, который разворачивается на Украине, начался с команды американцев на снятие Зеленского и нацелен на прорыв в переговорах с Россией.

Коррупционный скандал

Коррупционный скандал, уже получивший в украинских СМИ название "Миндичгейт" - по имени бизнесмена Тимура Миндича, которого следствие называет координатором преступной схемы, - разгорелся после того, как 10 ноября независимые от офиса Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". По информации следствия, в коррупционной схеме оказались замешаны бывшие и действующие члены украинского кабмина.

На данный момент обнародованы только материалы, касающиеся коррупции в сфере энергетики. Обвинения предъявлены восьми фигурантам, среди которых бывший вице-премьер Алексей Чернышов, входящий в ближайшее окружение Зеленского. Обыски прошли у нынешнего министра юстиции, на момент расследуемых событий возглавлявшего Минэнерго, Германа Галущенко. Сам Миндич, который, по данным местных СМИ, также входит в ближний круг Зеленского, за несколько часов до обысков выехал из страны, что также вызвало скандал и спекуляции на тему возможной утечки оперативной информации следствия.

Однако, по данным украинских СМИ, это лишь часть схемы и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках.