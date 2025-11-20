Лавров: Россия отмечает растущий интерес Лаоса к связям с ЕАЭС и БРИКС

Глава МИД также подчеркнул, что подходы стран ко многим международным вопросам близки

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия ценит стремление Лаоса налаживать контакты с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), БРИКС и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "Россия и Лаос: 65 лет дружбы, проверенной временем" для лаосских СМИ.

"Ценим стремление лаосских партнеров налаживать контакты с ведущими объединениями Мирового большинства, включая БРИКС и ШОС, "выстраивать мосты" с ЕАЭС, участвовать в процессах создания большого евразийского партнерства и архитектуры евразийской безопасности", - отметил министр.

При этом Лавров подчеркнул, что подходы двух стран к широкому спектру международных вопросов "совпадают или весьма близки". "Выступаем за безусловное соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности, полноте и взаимосвязи. Твердо привержены процессу формирования справедливого многополярного мироустройства, отражающего культурно-цивилизационное многообразие, право народов самим определять свою судьбу", - добавил глава МИД РФ.

По словам министра, и Россия, и Лаос выступают категорически против неоколониальных практик, односторонних принудительных мер, угроз применения силы, вмешательства во внутренние дела суверенных государств. "Хотел бы особо отметить конструктивную линию лаосских друзей, направленную на укрепление выстроенной вокруг АСЕАН архитектуры региональной безопасности и сотрудничества, их последовательные усилия по продвижению диалогового партнерства России с ассоциацией. Это в полной мере продемонстрировало успешное председательство Вьентьяна в АСЕАН в 2024 году", - подчеркнул он.

Как отметил Лавров, в современных условиях Россия и Лаос сталкиваются с новыми вызовами, однако крепнущее стратегическое партнерство между странами позволяет смотреть в будущее с надеждой и оптимизмом. "65-летний опыт сотрудничества показывает, что нам под силу решать самые сложные задачи на благо наших государств и народов, в интересах обеспечения всеобщего мира и процветания", - заключил глава российского дипведомства.