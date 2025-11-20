Захарова: Польша, закрывая генконсульство РФ, в открытую показывает себя агрессором

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Польша закрытием генерального консульства России в Гданьске открыто демонстрирует, кто является настоящим агрессором. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

"Мы ответ в принципе уже давали, давали несколько лет тому назад, когда констатировали, что официальная Варшава, как и целый ряд других стран натовского блока, сделали ставку на агрессию во всех смыслах этого слова: кто-то снабжал Зеленского оружием и использовал ее в качестве инструмента борьбы с нашей страной, кто-то политически, кто-то экономически использовал нелегитимные способы, как они говорили, нанесения России стратегического поражения и так далее", - отметила дипломат.

"Но это вопрос все-таки к той стране, зачем они все это делают. Но я думаю, сейчас они демонстрируют уже в открытую, кто является агрессором, на самом деле", - указала Захарова.