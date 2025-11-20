Посол: Россия и Индия готовят к двустороннему саммиту много амбициозных решений

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноября. /ТАСС/. Предстоящий 23-й российско-индийский саммит с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества, готовится много амбициозных решений. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Индии Денис Алипов.

"Готовим солидный пакет амбициозных решений, которые позволят в полной мере раскрыть потенциал связей наших стран в соответствии с национальными интересами и требованиями времени", - сказал он, подчеркнув, что в центре внимания будут как традиционные отрасли, так и новые перспективные сферы.

Как указал посол, "Россия является ведущим партнером Индии в таких традиционных секторах, как военно-техническое сотрудничество, мирный атом, энергобезопасность, наука и образование". "Мы активно осваиваем новые высокотехнологические ниши, которые призваны обеспечить реализацию поставленной лидерами задачи - довести взаимную торговлю к 2030 г. до 100 млрд долларов США с сегодняшних 70 млрд долларов США, а также обеспечить качественную диверсификацию торгово-экономических и инвестиционных связей", - отметил он.

По словам Алипова, встреча лидеров двух стран - "это важнейший элемент политического диалога, призванный придать дополнительный импульс двусторонней кооперации и "сверить часы" по международной проблематике". "Российско-индийское сотрудничество имеет всеобъемлющий характер и отличается высоким уровнем взаимного доверия, что позволяет поддерживать интенсивные контакты и идти в ногу со временем вне зависимости от внешней конъюнктуры, включая попытки подорвать наши связи", - сказал глава российского дипломатического представительства, напомнив, что в 2025 году отмечается 25-летие установления стратегического партнерства между двумя странами и 15-летие его повышения до статуса особо привилегированного.

Углубление стратегического партнерства

Алипов подчеркнул, что атмосфера в российско-индийских отношениях всегда была дружественной и остается такой и сейчас. "Под этим мы понимаем не только солидное наследие советско-индийской дружбы, но и наработанные нами за последовавшие десятилетия авторитет и обоюдную добрую волю близких партнеров, которые верны друг другу и своим обязательствам, невзирая на негативные внешние факторы. Этому способствуют и многолетние теплые отношения между лидерами, и широкие межчеловеческие контакты", - добавил он.

"Но главное, пожалуй, то, что мы на протяжении всей истории взаимодействия являемся искренними доброжелателями не на словах, а на деле. Россия, в частности, продолжает вносить большой вклад в наращивание индийского потенциала в различных сферах и поддерживает укрепление статуса Нью-Дели на международной арене, включая стремление получить статус постоянного члена СБ ООН. Уверен, что Индия как сильная мировая держава - это залог формирования многополярного мироустройства. Поэтому можно твердо говорить о нашей готовности и далее углублять стратегическое партнерство", - констатировал посол.

17 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, подтвердил, что российско-индийский саммит состоится в Нью-Дели. Точные даты его проведения пока не озвучивались. Известно только, что саммит пройдет в декабре.