Посол РФ: Индия не позволяет Западу ухудшить ее отношения с Россией

У Нью-Дели "большой запас прочности, чтобы выдерживать давление со стороны западных стран и не отказываться от сотрудничества" с Москвой, отметил Денис Алипов

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноября. /ТАСС/. Индия не поддается давлению Запада, пытающегося разрушить устоявшиеся российско-индийские отношения и навязать Нью-Дели свою позицию по ключевым проблемам мировой повестки дня. Об этом заявил ТАСС посол РФ в республике Денис Алипов.

"Высоко ценим принципиальную позицию и конструктивный подход Нью-Дели по многим международным вопросам, включая взвешенную линию по украинскому кризису. Индия - один из лидеров глобального Юга, великая держава с самостоятельным внешнеполитическим курсом. У страны большой запас прочности, чтобы выдерживать давление со стороны западных стран и не отказываться от сотрудничества с нами, сохраняя приверженность принципам стратегической автономии и свободы торговли", - сказал он.

При этом Запад, по словам Алипова, "действуя с неоколониальных позиций, игнорирует изменившиеся реалии, включая запрос мощных развивающихся экономик на равноправную и справедливую многополярность". "Недооценивать рост влияния Индии, которая в ближайшие годы станет третьей экономикой мира, - большая ошибка", - подчеркнул он.

"Отмечаем, что индийцы не признают незаконных односторонних санкций, которые вводятся в обход полномочий Совбеза ООН. Здесь отчетливо понимают, что подобные рестрикции подрывают доверие к западной торгово-финансовой системе, побуждая независимых игроков искать альтернативные механизмы. Большие перспективы в этой связи видим в более полной реализации потенциала таких объединений, как БРИКС и ШОС", - отметил дипломат.

По словам Алипова, Россия выражает поддержку индийскому председательству в БРИКС в 2026 году и настроена на плодотворную совместную работу. "Приветствуем намерение Нью-Дели расширять уже имеющиеся заделы, включая сотрудничество по линии Нового банка развития, а также реализацию российских инициатив по трансграничным платежам, депозитарной и клиринговой инфраструктуре, механизму перестрахования, новой инвестиционной платформе и зерновой бирже БРИКС. Наша общая цель - предоставить развивающимся странам альтернативные взаимовыгодные варианты, не подверженные рискам политизации, двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела", - констатировал он.

Касаясь перспектив возобновления деятельности формата Россия-Индия-Китай (РИК), посол отметил, что индийские и китайские партнеры прилагают значительные усилия по преодолению двусторонних разногласий, включая пограничный вопрос. "Москва остается наиболее последовательным сторонником полноценной нормализации отношений между Нью-Дели и Пекином. Мы убеждены, что дополнительные контакты в различных форматах, включая РИК, будут способствовать укреплению взаимного доверия через поиск новых точек соприкосновения. От этого напрямую зависит эффективность работы по обеспечению региональной стабильности в Евразии, в том числе в контексте нашей флагманской инициативы Большого Евразийского партнерства, направленной на достижение общей выгоды для всех стран региона и их объединений", - заключил Алипов.