Посол Алипов: РФ и Индия работают над взаимным размещением станций ГЛОНАСС и NavIC

По словам главы российского диппредставительства, взаимодействие в сфере космических исследований остается одним из флагманских направлений двустороннего сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноября. /ТАСС/. Россия и Индия работают над взаимным размещением наземных станций своих навигационных систем - российской ГЛОНАСС и индийской NavIC. Об этом заявил ТАСС посол РФ в республике Денис Алипов.

"Ведется работа по взаимному паритетному размещению наземных станций сбора измерений российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и индийской региональной навигационной спутниковой системы NavIC", - сказал он.

По словам главы российского диппредставительства, взаимодействие в сфере космических исследований остается одним из флагманских направлений двустороннего сотрудничества России и Индии, налажен плотный диалог по трем масштабным направлениям: пилотируемые космические программы, в том числе миссия "Гаганьян", двигателестроение и спутниковая навигация.

"Российские специалисты оказывают индийским коллегам содействие в области создания важнейших систем корабля для пилотируемого запуска, а также поддержку в отборе, медицинском обследовании и космической подготовке индийских космонавтов", - указал Алипов. "Видим существенные перспективы для расширения кооперации в привязке к запланированным амбициозным проектам Индийской организации космических исследований: "Чандраян-4" (запуск корабля на Луну с последующим возвращением на Землю и доставкой проб грунта), Venus Orbiter Mission (отправка аппарата на орбиту Венеры), а также строительство национальной орбитальной станции "Бхаратия Антарикш".

Касаясь других направлений научно-технического взаимодействия России и Индии, посол отметил успешное развитие кооперации на треках биомедицины, физики, химии, здравоохранения и материаловедения. "Наблюдаем большой интерес у индийских партнеров к продвижению полярных исследований. Отдельное место в двусторонней кооперации занимают квантовые технологии, в этой сфере у обеих стран имеются значимые наработки", - сказал он.

"Все больше профильных научных организаций и стартапов России и Индии проявляют интерес к взаимодействию по линии искусственного интеллекта. По мнению специалистов, в рамках расширения такой кооперации представляется целесообразным сосредоточиться на совместных разработках алгоритмов ИИ для биометрии, в частности, обработки речи и видеоконтента, анализа метеорологической ситуации, цифровизации производств, включая предиктивную аналитику износа узлов и деталей, и формировании ИИ-стандартов", - добавил дипломат.