Глава НЦИП рассказала об уникальности сформированной Россией концепции истории

Елена Малышева считает, что историческая память должна помогать обеспечивать территориальную целостность государства
Редакция сайта ТАСС
05:05

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сформированная в России концепция исторической памяти направлена на осознание места и миссии страны в мировом историческом процессе и не является инструментом переформатирования чужого мировоззрения. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"В западной практике историческая память, как правило, используется в виде инструмента решения геополитических задач. Причем она адресована не своим народам, а направлена во внешнюю среду, способствуя переформатированию мировоззрения. А мы, исходя из приоритетов наших национальных традиций, мировоззрения, нравственных и духовных ценностей, которыми живет наше общество, по сути, сформулировали свой концепт исторической памяти. Он направлен на то, чтобы осознать место страны и ее реальную миссию в мировом историческом процессе", - сказала она.

По словам эксперта, историческая память "должна помогать обеспечивать территориальную целостность государства, решать вопросы суверенитета и общественно-политической стабильности общества". "Любое развитие возможно только через стабильность и консолидацию", - уточнила Малышева.

"Поэтому историческая память занимается не всеми сюжетами, которые в нашей тысячелетней истории интересны и многочисленны, но делает акцент на тех, которые решают эти концептуальные задачи", - заключила глава НЦИП. 

