Захарова повторила совет "Тикайте, хлопцы!" для подлежащих мобилизации украинцев

Официальный представитель МИД России отметила, что Киев выполняет заказ по убийству собственных граждан

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь повторила свой совет "Тикайте, хлопцы!" для всех подлежащих мобилизации украинцев, ведь Украина выполняет заказ по убийству собственных граждан.

"Тем, кого на Украине насильственно мобилизуют, я уже совет дала - действительно, тикайте, хлопцы, - потому что это делается не для защиты Украины, это делается не для поднятия или укрепления обороноспособности этой страны, это делается для того, чтобы выполнить заказ по убийству граждан Украины", - сказала дипломат в интервью ТАСС.

В связи с этим Захарова отметила, что Россия все эти годы видит врага в лицо и понимает, кто ей противостоит, но, несмотря на это, всегда подчеркивала, что простых украинцев "сделали заложником чужих интересов, чужих игр, чужих махинаций".

"Мы все это видим и понимаем. Но при этом мы всегда говорили о том, что есть народ Украины, который обманут, который растерзан, который где-то, может быть, изнасилован, которому разрушают его уклад, его историю, его традиции, который втягивают, как было это неоднократно в истории с разными народами, вот в такое абсолютно никому не нужное противостояние", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:30 мск.