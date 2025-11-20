Нарышкин: Россия уверена в незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала

Москва осуждает любые попытки обеления нацистов, подчеркнул председатель Российского исторического общества

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия осуждает любые попытки обеления нацистов и твердо стоит на позициях незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Россия на правах наследницы Великой Победы твердо стоит на позициях незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала и решительно осуждает все попытки обелить нацистских преступников, предать забвению подвиг народов Советского Союза", - сказал он на международном научно-практическом форуме "Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет".

Нарышкин подчеркнул, что подлинное значение Нюрнбергского процесса можно оценить лишь до конца осознав масштаб преступлений, совершенных нацистами в отношении народов Советского Союза и Европы.

"Благодаря этому уникальному суду идеология нацистов стала символом абсолютного зла. Международный военный трибунал исполнил поистине историческую миссию - довершил военный разгром нацизма важной идейной и моральной победой", - указал он.

Директор СВР РФ добавил, что Нюрнбергский трибунал нанес сокрушительный удар по основам нацисткой идеологии, а также дал убедительный ответ на беспрецедентный вызов, брошенный нацистами всему цивилизованному человечеству и всем общепризнанным нормам морали и права.