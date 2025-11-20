Сенатор Волошин: ООН и МАГАТЭ могут оценить ситуацию на ЗАЭС благодаря РФ

Встреча с представителями МАГАТЭ в Калининграде доказала, что конструктивный диалог возможен только тогда, когда в центре внимания безопасность, а не политические спекуляции, сообщил сенатор от ДНР

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет к стабилизации ситуации на Запорожской АЭС. Благодаря открытой позиции государства МАГАТЭ и ООН имеют объективную оценку положения дел на станции, такое мнение в беседе с ТАСС высказал сенатор РФ от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.

14 ноября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым в Калининграде сообщал, что совместные усилия МАГАТЭ и Росатома позволили преодолеть "опасную ситуацию", связанную с прекращением внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС. Лихачев отмечал, что месяц с 23 сентября по 23 октября был очень тяжелым для ЗАЭС, поскольку объект был отключен от внешнего электроснабжения.

"Встреча с представителями МАГАТЭ в Калининграде еще раз доказала, что конструктивный диалог возможен только тогда, когда в центре внимания реальная безопасность, а не политические спекуляции. Россия последовательно демонстрирует готовность к работе с МАГАТЭ, обеспечивает доступ специалистов и дает гарантии их безопасного нахождения на станции. Это объективный факт. Результатом становится стабилизация обстановки, ремонт линий, снижение рисков", - сказал собеседник агентства.

По мнению сенатора, представители МАГАТЭ видят реальную обстановку вокруг ЗАЭС. "Уверен, что открытость российской стороны и предлагаемые ей реальные механизмы деэскалации не могут не формировать в МАГАТЭ и ООН объективную оценку ситуации вокруг ЗАЭС", - отметил он.

Этой осенью станция пережила самый длительный период одновременного отключения обеих ЛЭП - "Днепровская" и "Ферросплавная-1". 30 дней ЗАЭС работала на резервных дизель-генераторах. Внешнее энергоснабжение атомной станции по обеим высоковольтным линиям удалось восстановить 8 ноября благодаря установленному при участии Международного агентства по атомной энергии временному режиму локального прекращения огня. Сразу же после завершения работ ВСУ возобновили обстрелы района расположения ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.