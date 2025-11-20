Нарышкин назвал СВО освободительной от неонацизма операцией

Руководитель СВР напомнил, что борьба с проявлениями фашизма и нацизма закреплена в качестве важнейшего направления государственной политики

Редакция сайта ТАСС

Директор СВР Сергей Нарышкин © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Специальная военная операция является освободительной от неонацизма, уверен председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Читайте также

Международный Военный Трибунал в Нюрнберге глазами прессы

"Решительная борьба с проявлениями фашизма и нацизма закреплена в качестве важнейшего направления государственной политики Российской Федерации. Свидетельством последовательной приверженности этому курсу является и проведение специальной военной операции, освободительной операции", - сказал он на международном научно-практическом форуме "Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет".

"Суровый приговор, вынесенный германскому нацизму судом народов, лег в основу послевоенного международного законодательства и по сей день остается одним из главных морально-правовых императивов для нашей страны", - подчеркнул Нарышкин.

Руководитель СВР констатировал, что "угроза неонацизма по-прежнему актуальна".

"Сегодня мы наглядно видим ее опасные метастазы на Украине и в целом ряде европейских стран", - указал он.