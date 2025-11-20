Захарова: Запад не откажется от планов по Украине

Этого не произойдет вне зависимости от судьбы Владимира Зеленского, отметила официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Запад не готов отказаться от своих планов по Украине вне зависимости от судьбы Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

Читайте также

Мария Захарова: Запад применяет "план Гитлера" против Украины

"Не знаю, как складывается и сложится в эти дни судьба Зеленского, но мы же прекрасно понимаем, что вот эта агрессивная западная мысль - все равно пробивать себе дорогу - не снимется с повестки, - отметила она. - Вы же слышите, что необходимость мобилизации на Украине вплоть до женщин, снижение мобилизационного возраста - это то, что Запад поставил перед Банковой в качестве абсолютно необходимого плана".

"Поэтому я не знаю, как сложится в эти дни ситуация непосредственно с нынешней кликой, но то, что Запад, его агрессивная часть, от этой идеи, очевидно, на данном моменте не отказывается, это тоже граждане Украины должны понимать и делать соответствующие выводы", - констатировала дипломат.