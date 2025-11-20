В ДНР заявили о потерях ВСУ в Димитрове
08:37
ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Активность украинской группировки в Димитрове существенно снизилась, ВСУ на этом участке фронта понесли большие потери. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Группировка противника в Димитрове понесла очень серьезные потери и продолжает стремительно терять личный состав. Из-за этого активность ВСУ на этом участке фронта существенно снизилась", - сказал он.