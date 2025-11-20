В ДНР заявили о потерях ВСУ в Димитрове

Активность противника на этом участке фронта существенно снизилась, указал советник главы республики Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Активность украинской группировки в Димитрове существенно снизилась, ВСУ на этом участке фронта понесли большие потери. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

