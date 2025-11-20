Матвиенко завела канал в Мах

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко начала вести свой канал в национальном мессенджере Мах.

Первый пост, опубликованный в канале Матвиенко, посвящен напоминанию о значимости Нюрнбергского процесса.

"80 лет назад начался Нюрнбергский процесс - событие колоссальной исторической значимости, во многом определившее послевоенное развитие мира. 20 ноября 1945 года военные преступники, развязавшие самый кровопролитный конфликт в истории, впервые предстали перед международным судом. Этого процесса ждал весь мир", - сказано в первой записи канала.

Сегодня, как отметила Матвиенко, уроки истории нередко игнорируются. "Забывая", чем обернулся приход нацистов к власти, западные страны потворствуют украинскому национал-радикализму и рискуют повторить ошибки прошлого. Не допустить новой трагедии - наш долг перед памятью погибших во Второй мировой войне и наша ответственность перед будущими поколениями. И в этом помогут исторические уроки Нюрнберга", - написала председатель СФ.