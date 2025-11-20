Слуцкий: ближайшие дни покажут, готов ли Киев к переговорам

Речь идет об одном-двух днях, уточнил лидер ЛДПР

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Ближайшие несколько дней покажут, готов ли киевский режим к переговорам с Россией для завершения конфликта. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Ближайшие буквально дни покажут нам готовность украинской делегации к переговорам, - сказал Слуцкий. - День-два, и у нас с вами будет ясность по переговорам или их отсутствию".

Депутат обратил внимание, что сам факт проведения переговоров "мало что значит". "Важен результат. Тот результат, который можно считать несгораемым и отталкиваясь от которого можно говорить о том, что последний, уверен в этом, в истории человечества нацистский режим идет к прекращению своего существования именно как режим, исповедующий эту чудовищную <….> идеологию", - объяснил он.

Слуцкий также перечислил конкретные результаты, которые должны быть достигнуты в ходе переговоров.

"Денацификация, то есть удаление всех элементов нацистской идеологии, как закон о героях и так далее, из законодательной базы Украины. Это реальная демилитаризация, внеблоковый статус и многие другие вещи, о которых неоднократно говорил президент России", - констатировал парламентарий.