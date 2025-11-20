Ивлев: боевые отравляющие вещества из ЕС легко поставляются Киеву для терактов

По словам депутата ГД, ни власти стран Евросоюза, ни Организация по запрещению химического оружия пока это не замечают

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Боевые отравляющие вещества свободно поставляются из Европы киевскому режима для совершения актов террора в России, но ни власти стран ЕС, ни Организация по запрещению химического оружия пока это не замечают, заявил ТАСС депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя попытку покушения на российского высокопоставленного военного.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР, который по заказу Украины пытался убить высокопоставленного российского военного, подарив ему две упаковки британского пива с отравляющим веществом. В пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ колхицин и третбутилбициклофосфат (аналог боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия, запрещенного Конвенцией о химическом оружии 1993 года) британского производства, которая при употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут.

"Весь арсенал фашистского терроризма - взрывы поездов, поджоги электротрансформаторов, минирование автомашин, яды - используется киевским режимом против населения России. Боевые отравляющие вещества свободно пересекают границы десятка европейских государств и обнаруживаются только в России. Очнитесь, европейцы! Проснись ОЗХО! Вы же там сами друг друга отравите, как Гитлер утопил немцев в берлинском метро", - сказал Ивлев.