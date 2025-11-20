Главой Кинельского района Самарской области избрали Владимира Чихирева

В конкурсе принимали участие два кандидата

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты собрания представителей Кинельского района на внеочередном заседании избрали главой муниципалитета Владимира Чихирева. Всего в конкурсе принимали участие два кандидата, сообщили ТАСС в администрации района.

"Решением конкурсной комиссии предложены на рассмотрение два кандидата - Чихирев Владимир Александрович и Деревяшкин Олег Анатольевич (глава сельского поселения Комсомольский Кинельского района - прим. ТАСС). На внеочередном заседании собрания представителей было утверждено, что главой муниципального района избран Чихирев", - сказал собеседник агентства.

Прием документов на конкурс на замещение должности главы Кинельского района длился с 27 октября по 16 ноября. Поступили заявки от девяти претендентов, конкурсная комиссия на заседании в четверг допустила до участия в конкурсе двоих из них.

14 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время визита в Кинельский район в грубой форме и с использованием ненормативной лексики сообщил возглавлявшему район Юрию Жидкову об увольнении. Поводом стало состояние ряда социальных объектов и мемориального камня - он лежал на земле на школьной территории с поврежденной памятной табличкой. Губернатор назвал это пренебрежением районного главы к истории Великой Отечественной войны.

Жидков находился в больнице с 15 по 30 октября, в то время как срок его полномочий истекал 29 октября. 5 ноября депутаты утвердили решение об отставке чиновника на основании его заявления. 6 ноября Федорищев назначил временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета Владимира Чихирева, ранее возглавлявшего город Отрадный, а до 2021 года - город Кинель.