Член комитета по безопасности и противодействию коррупции заявил, что ранее средства массовой информации "рьяно блокировали любые мирные инициативы, предлагаемые Россией, открыто намекая, что данный вопрос должен решаться только на поле боя"

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Западные СМИ изменили свое мнение касательно путей урегулирования на Украине, начав клеймить киевскую власть во главе с Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

"СМИ разгоняется западная мирная политическая повестка, якобы направленная на урегулирование украинского конфликта, хотя еще вчера они так рьяно блокировали любые мирные инициативы, предлагаемые Россией, открыто намекая, что данный вопрос должен решаться только на поле боя. Сегодня [западные СМИ] в одно мгновение поменяли свое мнение и наперебой начали клеймить коррупционно-террористическую киевскую власть во главе с Зеленским", - сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Киев как минимум на несколько лет должен будет отказаться от идеи присоединения к НАТО, по условиям нового мирного плана США по прекращению конфликта на Украине.