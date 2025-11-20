Фадеев: диалог с Западом надо продолжать, несмотря на давление европолитиков

Такой ситуации, как на этот момент, не было даже во времена холодной войны, когда, "казалось бы, был идеологический раскол", отметил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия открыта для диалога с Западом, его важно продолжать, несмотря на жесткое давление некоторых европейских политиков. Об этом заявил журналистам глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев по итогам заседания рабочей группы "Гражданское общество" форума "Петербургский диалог".

"Очень важно, что, несмотря на жесткое давление европейских политиков, контакты продолжаются. Очень важно, что люди приезжают, работают", - сказал Фадеев.

Он отметил, что такой ситуации, как на этот момент, не было даже во времена холодной войны, когда, "казалось бы, был идеологический раскол". "Надо продолжать контакты, Россия открыта для контактов. И "Петербургский диалог" продолжает именно для этого работать", - добавил Фадеев.

"Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и тогдашнего канцлера ФРГ Герхарда Шредера с целью наладить долгосрочный, открытый обмен мнениями между политиками, деятелями науки и культуры, представителями деловых кругов, гражданского общества двух государств. Свою основную задачу форум видит в налаживании конструктивного взаимодействия между представителями всех сфер общественной жизни двух стран, он призван не только укреплять германо-российские связи и содействовать взаимопониманию между двумя странами, но и в целом оказать благотворное воздействие на связи между Россией и ЕС.