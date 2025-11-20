Представители МИД РФ и КНР обсудили вопросы противоракетной обороны

Москва и Пекин также удовлетворены качеством диалога по вопросам стратегической стабильности и намерены укреплять взаимодействие

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА. 20 ноября. /ТАСС/. Представители российского и китайского дипломатических ведомств обсудили вопросы противоракетной обороны и ракетные аспекты стратегической стабильности, выразили удовлетворение уровнем и качеством двустороннего диалога. Об этом говорится в тексте сообщения на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"19 ноября в Москве проведены российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам противоракетной обороны и ракетным аспектам стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавил Андрей Малюгин, специальный представитель Министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам стратегической стабильности, делегацию Китая - Ли Чицзян, заместитель директора Департамента по контролю над вооружениями Министерства иностранных дел КНР", - указали в министерстве.

"Стороны выразили обоюдное удовлетворение уровнем и качеством двустороннего диалога и взаимодействия на указанных направлениях и подтвердили нацеленность на их дальнейшее укрепление", - добавили в МИД РФ.

Как отметили в российском дипведомстве, в ходе беседы стороны проанализировали соответствующие дестабилизирующие факторы, "создающие стратегические риски для глобальной и региональной безопасности", а также обменялись мнениями относительно путей их минимизации.