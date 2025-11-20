Захарова назвала чудовищными рассуждения Каллас о "выгодной сделке" с Украиной

Официальный представитель российского дипведомства обратила внимание на то, что на одной из последних пресс-конференций глава европейской дипломатии призвала к наращиванию финансирования Украины в 2026 году, в том числе за счет использования "обездвиженных" российских активов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Назвать западную "помощь" Украине "выгодной сделкой" по сравнению с ценой победы России способно только чудовище. Такими словами охарактеризовала на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова соответствующие высказывания верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что на одной из последних пресс-конференций глава европейской дипломатии призвала к наращиванию финансирования Украины в 2026 году, в том числе за счет использования "обездвиженных" российских активов. "На голубом глазу Каллас назвала помощь Украине выгодной сделкой по сравнению с ценой победы России, - констатировала она. - Так может рассуждать только чудовище. Я всегда считала, что женщина в политике, тем более когда у нее есть дети, понимает цену своим словам, что у нее как бы есть возможность реплицировать все, что она говорит, на опыт материнства, как бы примеряя все эти умозренческие конструкты на конкретную, практическую жизнь детей, семей и так далее".

"Что это за сделка? - задалась риторическим вопросом Захарова. - По убийству граждан Украины?"

Дипломат указала также на то, что на той же пресс-конференции "еврочиновница лицемерно обвинила Россию в нежелании вести переговоры", причем сделала это буквально вслед за тем, как первый заместитель министра иностранных дел Украины объявил о выходе Киева из переговоров и нежелании участвовать в стамбульском и каких-либо еще процессах и форматах. Возможно, Каллас поспешила переложить вину на Россию, чтобы быстренько "подтереть за своим украинским подопечным", предположила Захарова.