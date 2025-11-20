Захарова: коррупционный "гнойник" на Украине привел к политическому коллапсу

Официальный представитель МИД России указала на то, что "вскормленный Западом киевский режим давно и в каком-то просто маниакальном совершенстве овладел искусством "освоения" поступающих на Украину огромных потоков военной, финансовой, экономической, гуманитарной и иной помощи"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вскрытый на Украине коррупционный "гнойник" обнажил схемы бесконтрольного разворовывания западной помощи и привел к политическому коллапсу, отголоски которого доходят до спонсоров киевского режима. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это уже не коррупционный скандал, это очередной вскрывшийся мафиозно-кровавый гнойник по отмыванию средств - не просто по воровству, а по глобальному изъятию миллионов и даже миллиардов, по распределению не по назначению передаваемого оружия и продаже его на черных рынках, - отметила дипломат. - Этот гнойник уже привел к политическому коллапсу на Украине. И не только: волны этого политического потрясения доходят и до тех стран, которые бесконтрольно, без каких-либо проверок, аудитов и какого-то учета поставляли киевскому режиму деньги и вооружения".

Официальный представитель дипведомства указала на то, что "вскормленный Западом киевский режим давно и в каком-то просто маниакальном совершенстве овладел искусством "освоения" поступающих на Украину огромных потоков военной, финансовой, экономической, гуманитарной и иной помощи". "Казнокрадство, взяточничество, коррупция приобрели на Украине доселе невиданные масштабы, - констатировала она. - Эти "представители" на Банковой стали конгломератом, мафиозной структурой, сросшейся с государственной машиной на Украине и за ее пределами. Это системный "движок", который был инкорпорирован в государственный аппарат, сросся с этим аппаратом и, конечно, имеет связи с внешними игроками".

Разразившийся на Украине коррупционный скандал вокруг "дела Миндича" не только обнажил схемы разворовывания многомиллиардных сумм, выделяемых спонсорами киевского режима якобы на укрепление обороноспособности страны, а в реальности на войну с Россией, резюмировала Захарова.

"Теперь, насколько можно понять, доказательств крупных хищений и, соответственно, пищи для размышлений о целесообразности продолжать содействие режиму [Владимира] Зеленского будет еще больше, - считает она. - Граждане западных стран должны задать вопросы своим правительствам: зачем вообще они спонсировали киевский режим, каковы гарантии, что эти деньги не будут разворованы, где аудиты и проверки, где система контроля. Это все включает еще и террористический компонент, потому что режим Зеленского совершает теракты против мирных граждан и гражданской инфраструктуры".