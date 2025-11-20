Депутат Мишин: слова из Европы о размещении ТЯО будет невозможно реабилитировать

Депутат заксобрания Калининградской области назвал такие высказывания недальновидными

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Заявления руководителя компании Airbus Рене Обермана о необходимости разместить на территории Европы тактическое ядерное оружие в дальнейшем будет невозможно реабилитировать. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат заксобрания Калининградской области, зампредседателя постоянного комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Евгений Мишин.

"У меня такое впечатление, что каждый день европейские ораторы, по-другому не могу сказать, находят любого рода тему для того, чтобы попадать в информационное пространство. Это абсолютно недальновидные высказывания, которые перенапрягают обстановку в регионе, которые будоражат людей, в том числе европейцев. С такими высказываниями их будет невозможно реабилитировать", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Оберман на Берлинской конференции по безопасности назвал ахиллесовой пятой присутствие российских комплексов "Инскандер-М" в Калининградской области и их гипотетическое размещение в Белоруссии. Он призвал европейские страны выработать совместную доктрину сдерживания и в рамках нее разместить у рубежей России тактическое ядерное оружие.