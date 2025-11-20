Песков: Путин на командном пункте заслушал доклады о ситуации на направлениях СВО

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на одном из командных пунктов группировки "Запад" провел совещание с военными и выслушал подробные доклады о ситуации на разных направлениях, в том числе вокруг Купянска. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Он провел совещание с участием начальника Генштаба, начальника главного оперативного управления, с командующим Южной группировкой войск, командующим группировки "Запад" и выслушал подробные доклады", - сообщил Песков. "Президент Путин получил подробные доклады о ситуации в Константиновске и на краматорском направлении. Командир группировки "Запад" рассказал о ситуации вокруг Купянска", - уточнил представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря российского лидера, верховный главнокомандующий отметил, что ранее он провел аналогичное совещание 25 октября. "Все те задачи, которые ставились на предыдущем совещании, были выполнены", - констатировал Песков.

"Президент высоко оценил работу командного и личного состава и выразил признательность", - заключил он.