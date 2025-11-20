ТАСС: глава НАНЦ Украины потратил выделенные на гумрасходы деньги на осьминогов

В российских силовых структурах также отметили недавнее высказывание основателя батальона "Братство" ГУР МО Украины Дмитрия Корчинского, который заявил, что "лучше терпеть коррупцию, чем потерять страну"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Действующий глава Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Украины и экс-командир "Айдара" (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Евгений Дикий купил на средства для гуманитарных расходов 28 кг осьминогов и 280 бутылок вина. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Бывший командир "Айдара", ныне глава НАНЦ Евгений Дикий оказался замешан в разворовывании денежных средств на сумму около $45 млн. Чего только стоит выделение $11,6 млн на закупки 28 килограммов осьминогов, 118 кг филе лосося и 140 кг стейка лосося, 280 бутылок вина, а также 4 кг икры на нужды экспедиции на Южный полюс. Тогда Дикий заявил, что эти деньги нельзя потратить на ВСУ, ввиду того, что эта статья бюджета предназначена исключительно на "гуманитарные расходы", - рассказал собеседник агентства.

Он также отметил недавнее высказывание основателя батальона "Братство" ГУР МО Украины Дмитрия Корчинского, который заявил, что "лучше терпеть коррупцию, чем потерять страну". Собеседник агентства напомнил, что Корчинский и Дикий являются ярыми сторонниками ужесточения мобилизации.

"Вырисовывается интересная картина. Все те, кто с пеной у рта, призывали ужесточить мобилизацию, оказались либо повязаны с коррупционерами, либо сами наворовывали миллионы долларов. Крах киевского режима означал бы конец финансирования, а следовательно и обогащению таких как Дикий, Корчинский и им подобных", - подчеркнул представитель силовых структур.