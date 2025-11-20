Путин: власть Украины "сидит на золотых горшках" и не думает о судьбе солдат

Российский лидер упомянул расследование Национального антикоррупционного бюро Украины, которое выявило факт масштабной коррупции среди украинских экс-министров и бизнесменов

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Украинское руководство, "сидя на золотом горшке", совсем не заботится о судьбе своего народа и солдат. На это указал президент РФ Владимир Путин.

"Думаю, что для всех понятно, что эти люди (украинская власть - прим. ТАСС), сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины", - заметил российский лидер, упомянув расследование Национального антикоррупционного бюро Украины, которое выявило факт масштабной коррупции среди украинских экс-министров и бизнесменов.