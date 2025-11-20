Эксперт Первушин: за освобождением Купянска последуют Изюм, Балаклея и Чугуев

Политолог считает, освобождение города - политический сигнал, который дает понять западным лидерам, что отказ договариваться сегодня на приемлемых для России условиях неизбежно приведет к тому, что завтра условия станут еще менее выгодными для них

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Освобождение Купянска является сигналом, на очереди - Изюм, Балаклея и Чугуев. Такое мнение ТАСС выразил политолог и преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Борис Первушин.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил о том, что российские военнослужащие освободили город Купянск в Харьковской области.

"Заморозка конфликта без устранения его первопричин неприемлема. Если Купянска окажется недостаточно для осознания этой простой истины, за ним последуют Изюм, Балаклея и Чугуев", - сказал Первушин.

По его мнению, освобождение Купянска - политический сигнал, который дает понять западным лидерам, что отказ договариваться сегодня на приемлемых для России условиях неизбежно приведет к тому, что завтра условия станут еще менее выгодными для них, и ситуация поменяется не в их пользу.

Специальная военная операция не завершится простым выходом на конституционные границы, убежден эксперт. "Нашим геополитическим оппонентам пора понять: Россия не остановится, пока ее ключевые требования не будут выполнены", - подчеркнул собеседник агентства.

Отношения России и Запада вступили в ту стадию, когда реальные дипломатические достижения для России возможны лишь как юридическое закрепление уже состоявшихся военных успехов. "Установление контроля над значительной частью Харьковской области - это свершившийся факт, с которым нашим оппонентам придется считаться за переговорным столом", - убежден он.