Депутаты СГ призвали усилить пограничный контроль из-за расширения НАТО

Председатель комиссии Парламентского Собрания по безопасности и обороне Союза Белоруссии и РФ Геннадий Лепешко отметил, что важно усиливать имеющиеся погранзаставы

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 ноября. /ТАСС/. Усиление пограничного контроля приобретает все большую актуальность после расширения НАТО из-за вступления в альянс Финляндии. Об этом заявил председатель комиссии Парламентского Собрания по безопасности и обороне Союза Белоруссии и РФ Геннадий Лепешко во время заседания в Петрозаводске, сообщили в правительстве Карелии.

"Усиление пограничного контроля - это значимое направление. Оно приобретает все большую актуальность после расширения границ НАТО. Важно усиливать имеющиеся погранзаставы <...>. Карелия является важным элементом обеспечения безопасности для Союзного государства, поэтому место проведения комиссии было выбрано не случайно", - сказал он.

Премьер-министр правительства Карелии Андрей Сергеев также подчеркнул актуальность работы комиссии для региона. Сотрудничество позволит дать импульс к укреплению безопасности и развитию дальнейшего сотрудничества с Белоруссией, считают власти Карелии.

"Важно, что заседание комиссии Союзного государства состоялось в столице Карелии, являющейся сегодня форпостом на границе с Финляндией - страной-участником блока НАТО <...>. Беларусь является для нас одним из ключевых стратегических партнеров - Карелия активно развивает социально-экономические связи с дружественным государством, у нас сохраняются хорошие перспективы в наращивании товарообмена, развития культурных и туристических связей", - отметил он.

В октябре глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил ТАСС, что власти республики формируют в приграничных районах народные дружины для содействия пограничникам в охране границ с Финляндией, в апреле 2023 года вступившей в НАТО.