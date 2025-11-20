Небензя указал на скандал с участием высших должностных лиц киевского режима

Россия практически на каждом заседании СБ ООН говорила о "вороватой, коррумпированной шайке", добавил постоянный представитель РФ при организации

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации указал Западу на разразившийся на Украине грандиозный коррупционный скандал, в котором замешаны высшие должностные лица киевского режима.

"Хочу горячо поблагодарить наших западных коллег за созыв заседания Совета Безопасности по Украине. Там как раз разразился грандиозный коррупционный скандал, в котором замешаны высшие должностные лица киевского режима. Для нас это не стало открытием. Мы практически на каждом заседании говорили вам, что вы имеете дело с вороватой, коррумпированной шайкой, наживающейся на войне за ваши деньги", - сказал он на заседании СБ ООН.