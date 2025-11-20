Небензя: Запад на заседании СБ ООН не поднимал тему коррупционного скандала

Постоянный представитель России при организации добавил, что скандал на Украине, судя по всему, является "только вершиной айсберга"

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал Совету Безопасности всемирной организации, что на заседании по Украине никто из западных государств ни слова не сказал о коррупционном скандале в этой стране.

"О подлинных масштабах этого скандала мы пока можем только догадываться, но, как мы слышим, это только вершина айсберга. Я не услышал ни от кого из вас, инициировавших сегодняшнее заседание, ни слова по этому поводу", - сказал российский дипломат, выступая на заседании СБ ООН по Украине, созванном по запросу западных стран.