Небензя: прекращение огня нужно Киеву для передышки ВСУ

Украинская армия терпит поражение и ждет приказа о прекращении огня, отметил постоянный представитель РФ при ООН

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Призывы Киева к прекращению огня необходимы лишь для того, чтобы дать терпящим поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) долгожданную передышку. Об этом заявил 20 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по украинской тематике.

"При этом со стороны Киева мы слышим отчаянные призывы о прекращении огня. Это же мы слышим и от европейских подельников Зеленского. Цена этим призывам нам очевидна. Так называемое немедленное и скорейшее прекращение огня необходимо им лишь для того, чтобы терпящие поражение за поражением ВСУ получили долгожданную передышку", - сказал Небензя.