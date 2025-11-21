ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Небензя описал ситуацию на Украине цитатой из романа "Двенадцать стульев"

Постоянный представитель России при ООН отметил, что эта отсылка будет понятна и российской, и украинской аудитории
Редакция сайта ТАСС
01:59

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации процитировал роман Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" на фоне коррупционного скандала на Украине.

"Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: "А где денежки?" - "Какие денежки?" - сказал Небензя.

Перед этим он напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) после серии обысков заявило о выявлении масштабных хищений в компании "Энергоатом", которая является оператором атомных электростанций страны.

"Как следует из материалов следствия, организатором и главным бенефициаром схемы незаконного обогащения выступил давний соратник [Владимира] Зеленского Тимур Миндич. По сведениям НАБУ, только за год участники преступного сообщества легализовали на откатах порядка $100 млн. Та же коррупционная схема действовала и в сфере обороны", - отметил он. 

