Посол РФ уверен, что трудности в отношениях с Южной Кореей будут преодолены

Георгий Зиновьев 20 ноября принял участие в мероприятии, посвященном 35-летию установления дипломатических отношений между странами

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев заявил, что трудности в двусторонних отношениях Москвы и Сеула будут преодолены. Об этом говорится в сообщении российского диппредставительства, размещенном в его Telegram-канале.

Посол 20 ноября принял участие в мероприятии, посвященном 35-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, которое было организовано Корейско-российским обществом дружбы. "Комментируя современное состояние российско-южнокорейского сотрудничества, он выразил надежду, что имеющиеся на данный момент трудности будут преодолены", - сообщили в посольстве.

Посол РФ в ходе мероприятия также подчеркнул значение юбилейной даты и сказал, что взаимодействие народов двух стран имеет более давнюю историю. Дипломатические отношения между Москвой и Сеулом были установлены 30 сентября 1990 года.

В мероприятии также приняли участие председатель южнокорейской компании CJ Group Сон Гён Сик, президент Корейско-российского общества дружбы Мун Чжон Гым, лидер партии "Сонамудан" Сон Ён Гиль. Для гостей был организован концерт.