Сенатор Никонорова: Запад боится потери влияния в Африке из-за ее связей с РФ

Замглавы комитета СФ по международным делам отметила, что Россия уважает суверенитет африканских стран, тогда как подход западных государств, как правило, основан на требованиях взамен предоставляемой поддержке

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Страны Запада опасаются утраты своего влияния в Африке на фоне сотрудничества РФ со странами континента. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова.

"Укрепляющееся сотрудничество России со странами [африканского] континента западные страны воспринимают как фактор, реально сокращающий их собственное политическое и экономическое влияние в Африке", - считает Никонорова.

Этот процесс, как подчеркнула сенатор, усугубляется фундаментальным различием в подходах России и Запада. "В то время как Москва делает последовательный акцент на поддержке суверенитета и независимого развития африканских государств - подход, уходящий корнями в советскую эпоху и до сих пор позитивно воспринимаемый на континенте, - политика Запада часто строится на директивных требованиях взамен предоставляемой поддержке", - объяснила парламентарий.

Такой контраст, по мнению сенатора, cподвигает Африку искать альтернативы, видеть в партнерстве с РФ и в рамках объединений, таких как ШОС и БРИКС, шанс для обретения большей свободы маневра и выхода из-под влияния "неоколониальной системы, ассоциируемой с западными финансовыми институтами".

Кроме того, попытки Запада ограничить внешние контакты Африки, по словам сенатора, отражают общую нервозность в связи с перераспределением сил в мире и укреплением суверенитета африканских стран. "Именно это отчаянное стремление сохранить доминирование на континенте сподвигло Запад на дестабилизирующие действия, включая поддержку террористических группировок, выступающих против законных властей государств Сахеля. Таким образом, давление на российско-африканские связи - это, по сути, реакция на утрату монополии и растущую многополярность", - заключила парламентарий.