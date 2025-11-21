Водолацкий: решать судьбу фигурантов скандала на Украине будет Запад

Они могут начать новую жизнь в других странах, если так решат на Западе, отметил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Судьба Владимира Зеленского и его окружения, которые вовлечены в коррупционный скандал на Украине, будет решаться западными политическими элитами. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Незавидная участь у [Владимира] Зеленского и его окружения, которые занимались финансовыми махинациями. Здесь два варианта. Или им дадут новые паспорта и новые страны для жительства. Или с учетом их тяжелой работы сегодняшней у кого-то тромб оторвется, у кого-то сердце остановится. Поэтому все будет зависеть от того, как на Западе договорятся", - сказал собеседник агентства.

Коррупционный скандал, уже получивший в украинских СМИ название "Миндичгейт" - по имени бизнесмена Тимура Миндича, которого следствие называет координатором преступной схемы, - разгорелся после того, как 10 ноября независимые от офиса Зеленского аниикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". По информации следствия, в коррупционной схеме оказались замешаны бывшие и действующие члены украинского кабмина.

Обнародованы только материалы, касающиеся коррупции в сфере энергетики. Обвинения предъявлены восьми фигурантам, среди которых бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Обыски прошли у нынешнего министра юстиции, на момент расследуемых событий возглавлявшего Минэнерго, Германа Галущенко. Сам Миндич за несколько часов до обысков покинул Украину, что также вызвало скандал и спекуляции на тему возможной утечки оперативной информации следствия.

Однако, по информации украинских СМИ, это лишь часть схемы и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках.