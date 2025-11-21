Эксперт Степанов прокомментировал модернизацию транспортной инфраструктуры ЕС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Модернизация транспортной инфраструктуры Европейского союза (ЕС) необходима странам НАТО для подготовки к наступательным военным операциям. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Европейский союз выделяет финансовые ресурсы на модернизацию логистической инфраструктуры, особенно на восточном направлении. Это делается для повышения пропускной способности ключевых транспортных артерий, в том числе железнодорожных путей, которые адаптируют под серьезные нагрузки и потенциальную перевозку военных грузов. В рамках модернизации сухопутных транспортных коммуникаций планируется также приступить к расширению туннелей и укреплению мостов для перевозки по ним тяжелой бронетехники. Это прямые военные приготовления. Логистика и скорость переброски определяют эффективность любой, прежде всего наступательной, операции. Внезапность передислокации войск формируется за счет разветвленных мультисредных коммуникаций - морским, сухопутным и воздушным транспортом", - отметил эксперт.

По словам Степанова, последние исследования показывают, что порядка 40% европейских мостов не смогут выдержать загруженные бронетехникой грузовые транспортные средства.

Также эксперт добавил, что страны Европы намерены выделить средства на формирование дополнительной логистической аэродромной инфраструктуры и создать постоянно действующие воздушные коридоры для тяжелой военно-транспортной авиации. "Формирование новой аэродромной инфраструктуры необходимо для доставки специализированной дорогостоящей техники, такой как HIMARS, Typhon и Patriot", - сказал Степанов.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия приступила к созданию системы повышенной военной мобильности, или "военного Шенгена", для сокращения сроков переброски войск через всю территорию Европы до 3 дней, а для реализации данной цели ЕС к 2030 году намерен инвестировать 100 млрд евро в военную модернизацию своей транспортной инфраструктуры.