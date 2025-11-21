Россия и КНР провели консультации по военному применению ИИ

Стороны уделили особое внимание взаимодействию в этом вопросе как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай 20 ноября провели в Москве консультации по вопросам военного применения искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Российскую делегацию возглавлял заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, китайскую - заместитель директора департамента контроля вооружений МИД КНР Ли Чицзян.

По информации МИД, стороны провели развернутый обмен мнениями по указанной проблематике, "уделили отдельное внимание взаимодействию как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках, включая группу правительственных экспертов государств - участников Конвенции о "негуманном" оружии по смертоносным автономным системам вооружений".

Как отметили в министерстве, встреча подтвердила высокий уровень взаимопонимания по указанной проблематике. "Отмечена общая заинтересованность в дальнейшем развитии диалога и сотрудничества в этой сфере", - заключили в российском дипведомстве.