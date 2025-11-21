Американист Сушенцов не исключил продления ДСНВ администрацией Трампа

По его словам, "США в последние десятилетия пренебрегают системой ограничений в сфере стратегических вооружений, сложившейся в годы холодной войны"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа может принять предложение президента РФ Владимира Путина продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Такое мнение выразил ТАСС декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов.

Читайте также

Продлевать будем? Чего ждать от Трампа по судьбе СНВ-III

"Мы не можем исключать, что Трамп в итоге согласится на то, что необходимо продлить ДСНВ", - сказал собеседник агентства. По его словам, "США в последние десятилетия пренебрегают системой ограничений в сфере стратегических вооружений, сложившейся в годы холодной войны, когда это была фундаментальная основа советско-американских отношений, регулировавшая взаимодействие между двумя великими державами".

Как отметил американист, после завершения холодной войны США "пришли к выводу, что их военный потенциал позволяет игнорировать другие центры влияния". "По этой причине Вашингтон очень свободно относится ко всем договорам об ограничении ядерных вооружений - в течение последних десятилетий США вышли из длинной череды соглашений в этой сфере", - констатировал эксперт.

Сушенцов также отметил, что "нынешняя ситуация напоминает ранние годы холодной войны, когда правила поведения в ходе военных кризисов еще не были разработаны". "Ощущение ядерной угрозы, Корейская война, Берлинский и Карибский кризисы дали необходимый опыт Вашингтону и Москве, который позволил затем запустить череду переговоров по контролю над вооружениями, приведших к запрету ядерных испытаний в разных средах и ограничению стратегических наступательных вооружений", - напомнил он.

"Сейчас идет период экспериментирования и разработки новых типов оружия, где Россия демонстрирует прогресс, а Соединенные Штаты отстают, поскольку последние десятилетия потратили на второстепенные военные интервенции", - заключил Сушенцов.

22 сентября президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ заявил, что Россия готова продолжить придерживаться центральных количественных ограничений в соответствии с ДСНВ в течение одного года после истечения срока его действия. Документ утратит силу 5 февраля 2026 года. Однако, как подчеркнул российский лидер, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом. Отвечая 5 октября на вопрос ТАСС, Трамп назвал предложение Путина хорошей идеей.