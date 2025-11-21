Володин: ГД приоритетно рассмотрит законопроект о наличии крестов на гербе РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что депутаты должны сделать все, чтобы не допускать искажений этого символа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы рассмотрят в приоритетном порядке законопроект, которым предлагается закрепить наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке. Герб Российской Федерации - это один из символов нашей государственности. Мы должны сделать все, чтобы не допускать искажений его изображения. Поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.

Председатель палаты парламента направил законопроект в профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Документ был внесен 412 депутатами во главе с Володиным. Изменения предлагается внести в статью 1 Федерального конституционного закона "О Государственном гербе Российской Федерации". Предлагается дополнить описание государственного герба РФ указанием на то, что "малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".