"Зеленые" намерены пройти в Госдуму в 2026 году

Российская экологическая партия рассчитывает преодолеть пятипроцентный барьер по итогам единого дня голосования и получить мандаты на всех уровнях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российская экологическая партия "Зеленые" ставит перед собой задачу преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму в 2026 году, а также получить мандаты на всех уровнях по итогам единого дня голосования. Об этом сообщила сопредседатель партии Александра Кудзагова на заседании дискуссионного клуба партии.

"У "Зеленых" амбициозные планы на 2026 год - преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в Государственную думу, и получить мандаты на всех уровнях", - сказала Кудзагова.

Выборы в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года. По итогам ЕДГ-2025 партия "Зеленые" сохранила право участвовать в предстоящих выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей.

Также на заседании дискуссионного клуба запущен всероссийский проект "Зеленый диалог", в рамках которого партийцы будут встречаться с лидерами общественного мнения, руководителями сообществ и активистами по всей стране. "Мы даем возможность экологическому, активному сообществу выдвинуть своих лидеров: неравнодушных, разбирающихся, имеющих большой опыт. И тем самым продвигать принципы социальной справедливости, понятной и ответственной политики", - подчеркнула она.