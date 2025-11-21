Замглавы МИД: РФ внимательно рассмотрела обращение Баку по дипмиссии в Киеве

Россия получила 14 ноября обращение азербайджанской стороны по поводу повреждений, нанесенных зданиям, имуществу и территории азербайджанской дипмиссии в Киеве

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин сообщил послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву, что российская сторона внимательно рассмотрела обращение Баку по поводу повреждений азербайджанской дипмиссии в Киеве. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ по итогам встречи дипломатов.

"В ходе беседы отмечено, что полученное 14 ноября обращение азербайджанской стороны по поводу повреждений, нанесенных зданиям, имуществу и территории азербайджанской дипмиссии в Киеве, было внимательно рассмотрено в компетентных российских ведомствах", - информировали в министерстве.